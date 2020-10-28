"Чартеры на Байкал, которые были запущены этим летом, получат свое продолжение. Сейчас туроператор TUI совместно с Ростуризмом, правительством республики Бурятия разрабатывает туристическую программу путешествий по Байкалу зимой. Уверяю, что ехать на зимний Байкал нужно не только за снегом и льдом, но и за зимним загаром. Уверяю, загар зимой здесь не хуже, чем на Мальдивах", — сказал Цыденов на онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

По его словам, еще одним преимуществом для тех, кто выберет для отдыха зимний Байкал, станет возможность принять участие в ежегодном международном шоу по установлению скорости на льду "Байкальская миля".

Ранее Цыденов сообщал "Интерфаксу", что летом по специальной турпрограмме, запущенной правительством республики совместно с Ростуризмом, в Бурятии побывали более 1,4 тыс. туристов.

Он отметил, что загрузка чартеров, следующих из Москвы в Улан-Удэ, в среднем составила 91%. В связи с большим спросом на новые чартерные рейсы в Бурятию, TUI планирует запустить туристический пакет для путешествий по зимнему Байкалу.