"Ударило ли это (ситуация с коронавирусом — ИФ) по ним? Очевидно, что ударило (...) Но повального закрытия туроператоров не состоялось, со стороны статистики мы этого не видим", — сказал Хорошутин.

Он отметил, что в начале туристического сезона в регионе, когда действовали ограничения по коронавирусу, тяжело пришлось тем краевым туроператорам, которые были ориентированы именно на сезонный туризм — весенние сплавы, походы, активный отдых. При этом, по его словам, туроператорам и сейчас приходится непросто.

Кроме того, в начале туристического сезона негативная тенденция складывалась и у гостиниц. Так, весной их загрузка снизилась от 50 до 80%, проинформировал собеседник.

"Тот порог страха, который испытывает турист, он, конечно, не исчез до конца (...) Но зимний сезон не за горами, будем смотреть", — добавил он.

Между тем, считает Хорошутин, эпидемия коронавируса и связанные с ним ограничения заставили местных туроператоров переформатировать свой бизнес и взгляды. В частности, если раньше игроки туристического рынка не так активно интересовались конкурсами и грантами, то сейчас ситуация складывается иначе: компании стали активно участвовать в конкурсах, так как осознают, что в результате могут получить новые возможности, в том числе и для поддержания своего дела.

При этом власти региона оказывали и продолжают оказывать туроператорам меры поддержки, среди которых, в частности, льготное кредитование, снижение налоговых ставок, субсидии и другие меры, предусмотренные для субъектов МСП.

Ближе к началу лета, когда ограничения в регионе стали смягчать, поток туристов по активному отдыху был максимальный, сказал Хорошутин, проиллюстрировав это на примере: в прошлом году на маршруты и сплавы в Чусовом выходили 1,5 тысячи туристов за сезон, а в этом году их число возросло до 4,5 тысяч.

Для привлечения внимания к туристическому потенциалу Прикамья, представители региона поучаствовали в нескольких туристических выставках. Что касается приезжих туристов, то в первую очередь интерес к Пермскому краю проявили жители соседних регионов, Москвы и Санкт-Петербурга, отметил представитель ведомства.

Отвечая на вопрос о возможном введении туристических ограничений на фоне роста числа заражений коронавирусом в регионе, Хорошутин сказал, что пока ведомству не известно о планах краевых властей на этот счет.

По информации пресс-службы агентства по туризму и молодежной политике Пермского края, в январе-августе текущего года 47% туристов оставались в крае на два дня, 16% — на три дня, 9% — на четыре дня, 28% — на пять дней и более.

В общей сложности для путешественников в Прикамье разработано более 400 туров в сфере активного оздоровительного, промышленного и гастрономического туризма. В частности, приехав в Пермский край, можно отправиться в поход на камни Полюд и Ветлан, прогуляться по Каменному городу или устроить сплав по Чусовой, Усьве, Вишере. Любители истории могут отправиться в Архитектурно-этнографический музей "Хохловка", по вотчинам князей Строгановых, посетить первый город на Урале — Чердынь или познакомиться с купеческими традициями Кунгура. Зимой же можно прокатиться по снежным трассам на горнолыжных комплексах.

По данным ведомства, во втором этапе программы по туристическому кешбэку участвуют семь туроператоров, 11 классифицированных гостиниц и три санатория Пермского края. Путешественники смогут выбрать тур и проживание с кешбэком до 5 декабря 2020 года, а отправиться в путешествие можно до 10 января 2021 года включительно.

Ранее сообщалось, что Пермский край заинтересован в строительстве глэмпингов на территории региона, потенциальные инвесторы получат финансовую поддержку для реализации проекта. Первый в крае глэмпинг появился в этом году в городе Оса на Каме, он называется "Бухта Беринга".

Ростуризм обещает выделить гранты предпринимателям на создание модульных гостиниц — кэмпингов, глэмпингов и автокемпингов в размере от 300 тыс. до 3 млн рублей. Цель программы — стимулировать создание в России сети подобных объектов размещения, которые позволят регионам предлагать более комфортный отдых на природе.

По последним данным, всего с начала эпидемии в Пермском крае зафиксировано 13,047 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти 8,7 тыс. человек выздоровели, 645 инфицированных скончались.