По его словам, в рамках первой очереди проекта было построено казино площадью 5,2 тыс. кв. м. Инвестиции составили 3,5 млрд рублей. Казино открылось в октябре.

"Во вторую очередь войдут отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал, магазины, ночной клуб и зал для конференций. Общая сумма инвестиций составит 4,5 млрд рублей. В результате, общая площадь комплекса превысит 40 тыс. кв. метров. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2024 году", — сказал Смоленцев.

Он рассчитывает, что срок окупаемости объектов составит 7-10 лет.

"В ближайшей перспективе мы видим ИРЗ "Приморье" паназиатским курортом, который привлекает туристов из многих стран мира. Мы ждем гостей из Японии, Камбоджи, Китая и Южной Кореи", — подчеркнул Смоленцев.

Концепцию проекта готовили совместно сотрудники проектной организации БКП "Перспектива" и международной архитектурной компании LLC AHR Studio (реорганизованная команда AEDAS), которая проектировала, в частности, казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре.

С открытием нового игорного заведения в "Приморье" в общей сложности будет создано около 400 рабочих мест. При этом в новом казино "Шамбала" уже трудоустроены более 150 специалистов, работавших в игорных заведениях в Краснодаре и ликвидированной игорной зоне "Азов-Сити".

Резидент интегрированного развлекательного курорта "Приморье" компания G1 Entertainment в октябре 2015 года открыла первый объект в игорной зоне — крупнейшее в России казино Tigre de Cristal.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком.

Распоряжением правительства РФ "Азов-Сити" была ликвидирована в конце 2018 года в связи с созданием игорных зон в Сочи и в Крыму.