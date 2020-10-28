"Мы много делаем и сделали для улучшения инфраструктуры гостеприимства: есть новый гостиничный комплекс "Эне-Сай", у нас новая современная взлетно-посадочная полоса в аэропорту города Кызыла, который уже получил статус международного, начинаем создавать там международный сектор, в этом году заканчивается разработка документации по модернизации многостороннего пункта пропуска "Хандагайты-Боршоо", начинаются строительные работы", — написал глава Тувы.
Он отметил, что Тува обладает большим потенциалом в плане развития туризма. Здесь можно побывать сразу в нескольких природных зонах — от полутундры до песчаных дюн, увидеть нетронутую тайгу, чистейшие горные реки, отдохнуть в горячих и холодных лечебных источниках.
"Обязательно будем участвовать в конкурсах Ростуризма, тем более, нам есть что предложить", — заключил Кара-оол.