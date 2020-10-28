"Реестр частных музеев сформирован. В него вошли около 500 частных музеев. Сюда включены те организации, которые имеют в своих коллекциях предметы Музейного фонда Российской Федерации. Реестр носит максимально профессиональный, а не туристический характер", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, впервые в сотрудничестве с музейным сообществом разработана программа развития частных музеев на 2021-2023 годы.

"Ее ключевая идея — интеграция частных музеев в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры России. Акцент будет сделан на продвижении частных музеев в различных уголках нашей страны", — добавили в Минкультуры.