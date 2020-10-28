"В среду, 28 октября, воздушное судно с бортовым номером RA-85757 совершило свой заключительный полет по маршруту Мирный-Новосибирск. Вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения", — говорится в сообщении.

Данный борт являлся единственным Ту-154 из оставшихся в России, совершающим пассажирские рейсы на регулярной основе.

По данным авиакомпании, самолет с 24 июня 2002 года эксплуатировался в Мирнинском авиапредприятии. Действие сертификата его летной годности истекает 30 октября 2020 года.

Авиакомпания "АЛРОСА" выполняет пассажирские и грузовые рейсы по России, до пандемии COVID-19 летала также в страны СНГ, Азии и Европы. По данным Росавиации, в 2019 году перевезла около 492 тыс. человек, заняв 22 строчку среди других авиакомпаний РФ. Базируется в Якутии (Якутск, Ленск), московском "Домодедово", новосибирском "Толмачево".