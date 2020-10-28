"Полеты выполняются дважды в неделю на самолетах Embraer-190 в компоновке 110 мест. Время в полете составит три часа", — уточнил сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, авиакомпания "Победа" с 1 июля возобновила рейсы в Петербург из Нальчика. Полеты в северную столицу в летнем сезоне осуществлялись до 24 октября.

Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском "Шереметьево". Воздушный парк состоит из 33 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321).