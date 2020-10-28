В августе показатель был также на уровне 1,5 млн человек, что на 44% меньше, чем годом ранее.

С начала года "Внуково" обслужило 8,97 млн пассажиров (-51%).

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в сентябре упал на 53%, до 2,2 млн человек. Перевозки через третий аэропорт Московского авиаузла — "Домодедово" — сократились на 26%, до 2,1 млн человек.

По итогам прошлого года "Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа", "ЮТэйр". Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция — у Росимущества.