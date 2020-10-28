Базовый перевозчик аэропорта "Аэрофлот" продолжит выполнять полеты в Лондон, Мале, Сеул, Стамбул, Анталью, Каир, Дубай, Белград, Женеву, Нур-Султан, Бишкек и Минск, говорится в сообщении "Шереметьево". С 5 ноября возобновятся рейсы "Аэрофлота" в Токио.

Кроме того, в новом сезоне будут открыты рейсы авиакомпаний Nordwind и Royal Flight по туристическим направлениям в Кайо-Коко, Санта-Клару и Гоа.

По итогам года "Шереметьево" ожидает падения пассажиропотока на 57%, до 21,5 млн человек, заявлял первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин. К уровню прошлого года — 50 млн пассажиров — "Шереметьево" надеется выйти летом или в сентябре следующего года, говорил он, но это зависит от ситуации с пандемией COVID-19 в мире.