«Большинство участников программы фиксируют рост бронирований и продаж с момента старта второго этапа программы. По данным «Интуриста», общее число бронирований выросло на 60%. У туроператора TUI Россия аналогичный рост составил 39%, у туроператора «Дельфин» — 55%. Ряд компаний также фиксируют рост бронирований по отношению к первому этапу программы туристического кешбэка. У TUI бронирования выросли в четыре раза, у «Дельфина» в три раза, у «Мультитура» в два раза. У сети AZIMUT Hotels число бронирований выросло в 11 раз, оборот – в 3,5 раза», — сообщили в пресс-службе.

Второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту «Мир» при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря.

По данным ведомства, за первую неделю продаж было приобретено туров с кешбэком на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей. Туристы принимают решение о поездке в среднем за 12 дней до старта путешествия (на первом этапе программы этот показатель составлял 35 дней).

«Уникальность программы туристического кешбека в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач. Ключевое – это повышение доступности путешествий по стране для наших граждан. Сегодня все желающие могут выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат денежных средств напрямую от государства. Для бизнеса участие в программе – это возможность повысить загрузку в межсезонье, и мы видим, что участники программы решают эту задачу и повышают экономику своего бизнеса. Помимо этого, при помощи программы мы вместе с туроператорами и регионами открываем совершенно новые направления для путешествий, в целом повышая привлекательность внутреннего туризма для наших граждан», — цитирует пресс-служба руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Наибольшей популярностью у туристов в рамках программы пользуется отдых в Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Московской области. Туристы также активно бронируют такие нетрадиционные для осени направления, как Карелия, Алтай и Ленинградская область. Среди городов наиболее популярен Санкт-Петербург, занимающий четвертое место по количеству бронирований и пятое место по стоимости в общем рейтинге направлений для путешествий с кешбэком по итогам первой недели продаж.

Самая длинная бронь по итогам первой недели продаж составила 39 ночей в отель в Сочи, самая дешевая — 810 рублей на две ночи в отеле в Краснодаре, а самая дорогая – 457,8 тыс. рублей на шесть ночей в загородный отель в Ленинградской области.

«Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, куда впервые за много лет запускаются чартеры, а также на Русский Север — с погружением в этнику Заполярья. Повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке. Помимо выгодных условий программы и широкого выбора туров, спрос поддерживает теплая погода на Юге России, где загрузка на всю осень 2020 года прогнозируется на уровне не менее 70%, что в среднем в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы», — добавили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Ростуризме, серьезным сдерживающим фактором является неопределенность на фоне распространения коронавируса. Тем не менее, успешно проведенный курортный сезон, в течение которого не было зафиксировано роста заболеваемости, положительно влияет на рост популярности загородных направлений и в целом – отдыха на природе.