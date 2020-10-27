"В соответствии с решением правительства РФ, с 27 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа", — сообщила представитель Росавиации журналистам.

Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии COVID-19 в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

С середины октября перечень разрешенных направлений пополнился рейсами на Кубу и в Сербию, с ноября — в Японию.

При этом полеты были возможны только из десяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.