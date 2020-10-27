Фраза "very nice" стала новым рекламным слоганом офиса по туризму Казахстана (Kazakh Tourism). Рекламный ролик, персонажи которого употребляют ее, оценивая достопримечательности, природные красоты и кухню страны, размещен на YouTube-канале офиса. За сутки ролик набрал более 400 тыс. просмотров.

Фильм "Борат: изучение американской культуры во славу великого народа Казахстана" режиссера Ларри Чарльза вышел в 2006 году. Главную роль в нем сыграл британский комедийный актер Саша Барон Коэн. Его главный герой, журналист Борат Сагдиев, путешествует по США, где встречается с разными людьми, чтобы сделать репортаж о стране, а затем возвращается в Казахстан. При бюджете $18 млн фильм собрал в прокате более 260 млн, получил "Золотой глобус" и был номинирован на "Оскар".

Как напоминает BBC, после выхода фильма власти Казахстана грозили подать в суд на Коэна за очернение страны, которая, по их мнению, была изображен в фильме как место, где процветают расизм, антисемитизм и сексизм. В Казахстане были запрещены прокат и продажа DVD с фильмом.

Спустя годы правительство Казахстана пересмотрело свои оценки и поблагодарило Коэна за развитие туризма в стране. В 2012 году министр туризма Ержан Казыханов заявил, что он "благодарен Борату за помощь в привлечении туристов, так как после выхода фильма желающих получить казахскую визу стало в 10 раз больше".

23 октября на мировые экраны вышел сиквел "Борат. Следующий фильм". Он также вызвал протесты жителей Казахстана. Более 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отмены показа после выхода трейлера. В ней говорится, что фильм унижает и оскорбляет казахский народ.