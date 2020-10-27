"Решение об отставке Заливатского депутаты приняли сегодня. Тем самым было удовлетворено представление, которое в Совет внес губернатор Антон Алиханов на основании документов региональной прокуратуры. В них были приведены факты нарушения главой администрации законодательства о коррупции", — сообщили "Интерфаксу" в администрации.

Ранее сообщалось, что прокуратура Калининградской области установила, что Заливатский не задекларировал часть дохода, полученного в 2019 году, а также землю в рамках имущественного комплекса в Зеленоградске. Он не указал доход в размере чуть боле 16 млн рублей.

Региональный СКР 21 октября возбудил в отношении чиновника уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он подозревается в продаже земельного участка, которым завладел на незаконных основаниях, чем нанес государству ущерб в размере 7,6 млн рублей.

Заливатский получил в соцсетях популярность за счет нестандартной рекламы туристических возможностей муниципалитета и его пляжей, которые имеют престижный "Голубой флаг".