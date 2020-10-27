"27 октября турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines впервые выполнил рейс по маршруту Казань — Стамбул в дневное время. До сегодняшнего дня все вылеты были исключительно ночными", — говорится в сообщении.

С 12 октября Turkish Airlines летает из Казани в Стамбул четырежды в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Сообщается, что теперь рейсы из Казани в Стамбул и обратно по вторникам и субботам будут выполняться в дневное время, с вылетом из Казани в 16:30, из Стамбула — в 11:50.

Авиакомпания Turkish Airlines впервые начала выполнять регулярные рейсы в Стамбул из международного аэропорта "Казань" в марте 2006 года.

Рейсы в несколько городов Турции — Анкару, Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан — власти РФ разрешили возобновить в августе. Но полеты за рубеж пока возможны только из десяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.