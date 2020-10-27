"У нас, в принципе, от 600 до 4 тысяч км туристических троп может быть благоустроено на территории полуострова. Мы уже все их картотизировали, сейчас обсуждаем с инвесторами и не только с инвесторами возможность их благоустройства", — сказал Волченко после осмотра двух троп после их обновления.

По его словам, рассматривается несколько вариантов финансирования таких работ. Хорошим примером взаимодействия бизнеса и государства он назвал благоустройство отельным комплексом Mriya Resort & SPA по социальной инвестиционной программе троп "Шайтан-Мердвен" и "Биюк-Исар" в районе Ялты.

Эти горно-лесные тропы раньше были частью дороги римлян в Херсонес. Туристическими их сделали в советское время, однако маршруты отталкивали своими "спартанскими" условиями и кажущейся недоступностью.

За 11,6 млн рублей два подъема оборудовали ступенями, скамейками, качелями, беседками, а также указателями, информационными стендами, с помощью которых можно узнать об истории места, географии, лесных обитателях и растениях. Таким образом, маршруты протяженностью около 500 м и 5,5 км стали доступны людям с практически любой подготовкой.