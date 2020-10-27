Роспотребнадзор во вторник ввел на всей территории России масочный режим – маски теперь необходимо носить в любых общественных помещениях, включая лифты и парковки. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить работу ресторанов, кафе и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

"Новые ограничения приведут к снижению внутреннего турпотока, так как усиливают опасения по поводу введения карантинов. Туристы будут откладывать поездки", — прогнозируют в АТОР.

По данным ассоциации, после введения ограничительных мер в Подмосковье, где были закрыты музеи и отменены массовые мероприятия, спрос на туры в регион фактически снизился до нуля.

"Многие туристы считают, что если что-то закрыли в Москве и Подмосковье, то скоро аналогичные меры будут введены и в других регионах. Сейчас продаются только туры с кешбэком на новогодние каникулы в рамках второго этапа распродажи", — подчеркнули в АТОР.