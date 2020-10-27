"Запрет зрелищно-развлекательных мероприятий и услуг общепита с 23:00 до 06:00 приведет к 30% — 40% спада товарооборота заведений, что, в свою очередь, приведет к их невозможности платить деньги сотрудникам, оплачивать налоги, аренду, покупку товаров. В этом случае начинается экономия на всем, что ведет к банкротству", — сказал Бухаров "Интерфаксу" во вторник.

По его мнению, рекомендуемый запрет ночной работы всех предприятий общественного питания — большая ошибка, так как, несмотря на него, люди будут пытаться успеть посетить заведения в разрешенное время и будут концентрироваться в одном месте в короткий промежуток времени.

Он сообщил, что в настоящее время в Федерации рестораторов и отельеров России идет обсуждение данного постановления Роспотребнадзора и тех мер, которые позволят заведениям общественного питания в регионах страны не закрыться.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в качестве компромисса предложил ввести запрет на ночную работу клубов и ресторанов с 24:00."С 23:00 до 24:00 часов в ресторане находится небольшое количество гостей. Ресторан мог бы работать до полуночи, в отличие от ночных клубов. Для ресторанов — это дополнительный час работы", — сказал он "Интерфаксу" и добавил, что количество людей в этом случае будет распределяться равномерно.

Миронов добавил, что в связи с введенными Роспотребнадзором рекомендациями бары и ночные клубы по всей России пострадают очень серьезно, вплоть до закрытия. "Кому-то придется перестраивать свою работу на дневную, что будет достаточно проблематично", — отметил он.

По словам Миронова, экономические потери, в основном, понесут клубы и бары, а также какое-то количество ресторанов, которые работают на местах с дорогой арендой, где каждый час важен, включая час с 23:00 до полуночи.

В свою очередь, ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков назвал необходимостью соблюдение введенных Роспотребнадзором рекомендаций.

"Соблюдение данных мер поможет избежать дальнейших заражений коронавирусом. Если мы все будем исполнять постановления, то волна коронавируса не будет такой серьезной и массовой. Понятно, что рестораны и развлекательные комплексы пострадают, но я принимаю это и воспринимаю, как необходимую меру", — сказал Новиков "Интерфаксу".

Как сообщалось, во вторник было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, которое содержит рекомендации властям регионов РФ по запрету зрелищно-развлекательных мероприятий и услуг общественного питания с 11 часов вечера до 6 часов утра.