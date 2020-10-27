"Сроки диктует регулятор, а не Boeing, поэтому я не могу называть конкретные сроки. Могу только вас заверить, что по той "дорожной карте", которая у нас намечена, по возвращению этого самолета в эксплуатацию, мы успешно продвигаемся и взаимодействуем со всеми авиавластями, в том числе с российскими", — сказал Майоров на онлайн-форуме "Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ".

"Поэтому надеюсь, что в скором времени вы увидите этот самолет и в российском небе тоже", — добавил он.

Boeing 737 MAX — четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Использовался на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии.

На момент запрета в России летали два таких лайнера, оба в парке S7, еще несколько авиакомпаний — "Победа", Utair, "Уральские авиалинии" и NordStar — ожидали их поставок.