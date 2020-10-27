"Рейс авиакомпании Nordwind с 435 пассажирами на борту прибыл на Занзибар из Москвы. С настоящего момента перевозчик выполняет рейсы раз в 10 дней, полетная программа продлится до марта 2021 года", — говорится в сообщении.

Фото: Tanzania Tourist Board

Выполнять рейсы на остров вскоре начнут и другие российские авиакомпании. Так, чартеры Royal Flight по заказу туроператора Coral Travel стартуют 29 октября из Москвы, 7 ноября – из Петербурга, 9 ноября – из Ростова-на-Дону, 11 ноября – из Казани, 14 ноября – из Новосибирска, 16 ноября – из Красноярска и с 17 ноября – из Самары.

Авиакомпания AZUR air 31 октября начнет открывать полетные программы из шести городов – Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска. На их базе туры на Занбизар предложат туроператоры Anex Tour и "Интурист".

Перевозчик UTair начнет выполнять регулярные рейсы на остров 27 ноября. В среду авиакомпания объявила о распродаже билетов на них, скидки составят более 60% от обычной цены.

Россия открыла границы с Танзанией еще 1 августа, но туроператоры и авиакомпании не ставили рейсы, поскольку эта страна считается "зимним" направлением. Кроме того, летом Танзания не могла бы конкурировать с более дешевой и привычной россиянам Турцией.