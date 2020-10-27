"Из-за временных ограничений на массовые мероприятия программу традиционного форума экологического туризма решили провести в новом формате. Лично на курорте "Роза Хутор" встретятся только спикеры — ведущие специалисты по природному туризму из всех вовлеченных стран: видные российские и международные эксперты, подвижники заповедного дела, представители ООПТ, научных и деловых кругов, государственные и общественные деятели", — сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете мероприятия во вторник.

На конференции будут обсуждать только практические вопросы отрасли. "Дискуссионная программа конференции организована таким образом, чтобы осветить наиболее острые отраслевые проблемы и предоставить участникам возможность искать и обсуждать пути их решения", — подчеркнули в оргкомитете.

Присоединиться к дискуссиям и сессиям конференции онлайн на специальной платформе смогут все желающие.

"Все три дня в режиме реального времени можно будет наблюдать за всеми семинарами, встречами и обсуждениями, задавать собственные вопросы спикерам, общаться с ними в чатах, а также выступать с комментариями по видеосвязи. Рабочие языки платформы: русский и английский", — отметили в оргкомитете.

Участие в интерактивной дискуссии о глобальной и отечественной рекреации примут российские и международные эксперты, представители научных и деловых кругов, специалисты заповедников и национальных парков.

Организаторы мероприятия — фонд "Слава" Посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова, Группа "Интеррос", курорт "Роза Хутор".