"В Египте во время снорклинга от нападения акулы серьезно пострадали туристы из Украины. Двенадцатилетний мальчик — до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", — говорится в сообщении.

Как отмечают СМИ, в инциденте также серьезно пострадала мать мальчика и гид-сопровождающий. Инцидент произошел во время дайвинг-тура в заповедник Рас-Мохаммед, где экскурсионным катерам останавливаться запрещено.

"К сожалению, этот случай не первый. Несмотря на многочисленные предупреждения, туристы продолжают приобретать снорклинг- и дайвинг-туры вне отелей у непроверенных дилеров", — сообщает агентство.

Подобные экскурсии курортах Синая запрещены с 1 ноября 2019 года в целях сохранения подводной экосистемы. По данным СМИ, украинцы сначала обратились к гиду в отеле, но когда не смогли купить у него такую экскурсию, приобрели ее у третьих лиц.

Расходы на лечение пострадавших взяло на себя правительство Египта. С ними на связи находится посольство Украины.

Министерство окружающей среды Египта заявило, что проведет тщательное расследование инцидента, чтобы выяснить детали происшествия, а также вид и размер акулы.