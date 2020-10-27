"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", — сообщила Пенькова журналистам во вторник.

Ранее во вторник Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 11 часов вечера до 6 часов утра.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ ... рекомендовать.... запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание с 23:00 до 6:00", — говорилось в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ночные клубы и бары в столице с 19 октября введут систему электронной регистрации номеров телефонов на сайте мэрии. Сделано это для того, чтобы в случае, если у одного из посетителей выявится коронавирус, те, кто присутствовал с ним в одном заведении были оповещены с помощью смс об этом и могли пройти тестирование. За отказ использовать эту систему заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс.рублей, никаких санкций в отношении посетителей не предусмотрено.

В свою очередь власти Санкт-Петербурга ограничили время работы кафе и ресторанов до 23:00.

"Планируется ввести ограничение на время работы ресторанов. Они будут работать до 23:00. Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения", — сказал вице-губернатор Евгений Елин 19 октября в видеокомментарии, распространенном пресс-службой Смольного.

Неделю назад сообщалось, что представители московских учреждений культуры, ресторанов и отелей пока не ожидают введения новых ограничений или решений о закрытии от властей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.

В частности, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что новых ограничений или планов закрытия ресторанов или отелей Москвы пока нет. Он выразил надежду, что они и не появятся.

"Отели, на мой взгляд, с точки зрения социальной дистанции научились абсолютно всему, поэтому я не вижу здесь реальной опасности. Рестораны также не ставят под угрозы безопасность гостей. Мне кажется, все пытаются в текущей ситуации соблюдать объем введенных из-за коронавируса мер", — сказал Прасов 20 октября "Интерфаксу". Он положительно оценил введение QR-кодов в ночных клубах, так как в этих заведениях сложнее соблюдать социальную дистанцию.

По словам Прасова, первая волна принесла тяжелую ситуацию с экономикой и отелей, и ресторанов. Он отметил, что многие "не переживут вторую волну".

Ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков также сообщил "Интерфаксу", что не слышал о новых ограничениях в работе столичных ресторанов или об их закрытии. Он добавил, что ночные рестораны и бары сети Novikov Group ввели систему QR-кодов согласно введенным нормативам.