"В разгар осени в Сочи зацвела азалия. Взрослые кустарники азалии, которой в парке 12 сортов, начинают цвести в феврале-марте, когда в Сочи еще довольно прохладно. Последние цветы на растении обычно можно увидеть в апреле-мае. Однако из-за теплой погоды цветы азалии распустились второй раз в году", — сообщила журналистам сотрудница парка Оксана Тимченко во вторник.

Она отметила, что такое явление — достаточно редкое.

"Это реакция растения на тёплую зиму и очень сухое, жаркое лето. Причём, если грядущая зима выдастся такой же тёплой и без заморозков, то цветение может продлиться до весны. Хотя всё это непредсказуемо", — отметила Тимченко.

По ее словам, еще одним удивительным событием осени в "Южных культурах" стало ожидание потомства у пары черных лебедей.

"Уже в течение недели птицы высиживают яйца. При этом птенцы в этом году у черных лебедей уже были. Обычно этот вид выводит потомство с февраля по сентябрь. А вот зимой птенцы появляются только в том случае, если условия жизни и климат располагают к продолжению рода. Но вот о том, что черные лебеди могут приносить потомство два раза в год, в источниках не указано", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в Сочи в октябре сохраняется аномально теплая погода — температурная норма превышена на 6 градусов. Так, в среду в городе-курорте ожидается 25 градусов.