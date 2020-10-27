"Анталья по итогам года может принять до 4 млн зарубежных туристов, большинство из них приедут из России. Сейчас россияне составляют более половины от всех зарубежных гостей провинции. Следом за ними – туристы из Украины, Германии и Великобритании", — пишет издание.

С начала года Анталья приняла 3 млн 22 тыс. иностранных гостей, из них 1,252 млн – россияне. Из Украины приехало 516,8 тыс. путешественников, Германии – 311,3 тыс., Великобритании – почти 206 тыс., Польши – 76,4 тыс. В топ стран, откуда чаще всего приезжали туристы, вошли также Белоруссия, Швейцария, Молдавия, Румыния и Казахстан.

С 1 по 15 октября в Анталье отдохнуло 251,6 тыс. гостей из РФ.

Газета отмечает, что турбизнес Антальи "вынес определенные уроки из ситуации с COVID-19". "В последние годы мы много работаем над диверсификацией туристических потоков. Необходимо привлечь туристов со всех уголков мира, а не только из определенных стран. Также мы будем работать над разнообразием предложения для путешественников", — цитирует издание турецких отельеров.

В Анталье уже начали подготовку к новому сезону. Как пишет издание, задача турбизнеса на ближайшее время – сохранить как можно больше объектов открытыми в зимний период.

Россия возобновила прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум 10 августа. Турция сейчас – одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы.