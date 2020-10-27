"Работы выполнят по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Трасса регионального значения Торжок — Осташков — ключевой туристический маршрут к озеру Селигер и монастырю Нило-Столобенская пустынь. За три года, с 2021-й по 2023-й, предполагается привести в нормативное состояние 86,13 км автодороги Торжок — Осташков. На объекте будет применяться технология регенерации", — отметил собеседник агентства.

По его словам, протяженность участка, работы на котором начнутся в 2021 году, составит 27,91 км, в 2022 году — 24,06 км, а в 2023 году — 34,16 км.

"Ранее по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был отремонтирован 30-километровый участок дороги Торжок — Осташков. Таким образом, к 2024 году дорогу приведут в порядок на всем ее протяжении", — уточнил представитель пресс-службы.

Он отметил, что также будет отремонтирована автодорога Осташков — Волговерховье, которая ведет к истоку Волги. В 2018 году в надлежащее состояние был приведен участок протяженностью 10 км. Второй этап ремонта — оставшиеся 24 км дороги — будет проведён в 2022-2023 годах.

"Участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность приоритетных объектов туризма, экономики, социальных учреждений", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.