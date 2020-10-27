"Конкурс проводится ежегодно с целью развития экотуризма и популяризации отдыха на особо охраняемых природных территориях региона, привлечения внимания общественности к бережному отношению и сохранению экологических троп на Ставрополье. В нем принимают участие как туркомпании, так и отдельные краеведы, гиды, экскурсоводы со своими интересными авторскими экскурсиями по природным достопримечательностям региона", — сказал министр.

Организатор конкурса — министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.

"Среди главных задач — привлечение добровольцев к благоустройству туристских маршрутов края, поиск новых направлений и привлечение внимания общественности к бережному сохранению экотроп, улучшению экологической обстановки и развитию инфраструктуры в регионе. Команда Минтуризма края "Экотуристы" в поддержку конкурса регулярно проходит по экомаршрутам региона и проводит уборку территории", — уточнил собеседник агентства.

На Ставрополье экотуризм стал одним из ключевых направлений. В регионе расположено более 100 памятников природы, заповедников и заказников. Растительный мир включает более 2,4 тыс. видов растений, в том числе лекарственных, таких, как зверобой, душица, чабрец, полынь, земляника, цикорий, а также лекарственные кустарники — рябина, калина, крушина, черемуха, жимолость, дикий виноград, шиповник.

По данным Минтуризма, Ставрополье обладает почти 60 процентами флоры всего Северного Кавказа, являясь одним из самых емких хранителей растительного генетического фонда. Природные достопримечательности, особенно популярные у туристов, — горы Стрижамент и Машук, Тамбуканское озеро, термальные источники, музеи природы парковой зоны города Кисловодска и других курортов Кавминвод.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".