"BER станет основным аэропортом столичного региона и центральным узлом авиасообщения в федеральных землях Берлин и Бранденбург. Стартовая пропускная способность нового аэропорта с тремя терминалами и двумя взлетно-посадочными полосами — 27 млн пассажиров. К 2040 году ожидается ее увеличение до 45 млн пассажиров в год", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в Национальном турофисе Германии (DZT).

Там уточнили, что аэропорт Шенефельд будет интегрирован в BER как Терминал 5, до него можно будет добраться на городской электричке S-Bahn за 8 минут. В свою очередь передача функций аэропорта Тегель новой воздушной гавани пройдет поэтапно. К 8 ноября Тегель будет переведен в автономный режим работы.

Самым большим в аэропорту Берлин-Бранденбург будет Терминал 1, там предусмотрено 118 стоек, 36 контрольно-пропускных пунктов для отбывающих и еще пять для транзитных пассажиров. Центральная "Рыночная площадь" терминала с магазинами, ресторанами и сервисными центрами занимает 9 тыс. кв. м.

"Аэропорт BER хорошо связан с автомобильной и железнодорожной сетью. Непосредственно у терминалов расположен съезд на шестиполосную скоростную автомагистраль A 113. От железнодорожной станции прямо в здании аэропорта несколько раз в час до Берлина ходят региональные поезда и городские электрички. На новом экспрессе до Центрального вокзала столицы можно добраться за 35 минут. Маршруты городской электрички S-Bahn (S9 и S45) курсируют каждые 20 минут и дополнительно обслуживают Терминал 5", — отметили в DZT.

Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года. В общей сложности комплекс строится более 14 лет. По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.