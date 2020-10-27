"В октябре 2020 года состоялось открытие отеля Movenpick Moscow Taganskaya (154 номера). Это первое открытие с начала года в Москве и первый отель под брендом Movenpick в столице. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию еще одного брендированного объекта", — говорится в отчете компании.

Ранее эксперты отмечали, что за первые девять месяцев текущего года в гостиничном секторе Москвы не появилось ни одного нового объекта.

Как следует из отчета CBRE, после снятия коронавирусных ограничений загрузка московских гостиниц росла, и к августу превысила показатели марта. Больше всего на это повлияли деловые мероприятия, проходившие в отелях, и активизация внутреннего туризма. К сентябрю гостиницы были заполнены примерно на 50%, средний показатель за 9 месяцев — 36% (на 42 п.п. ниже, чем за аналогичный период 2019 года). При этом в сегменте "люкс" наблюдалось наибольшее падение спроса — на 70%.

При этом средняя цена номера продолжила падать: антирекорд апреля и мая (-19%) был побит в сентябре, когда этот показатель снизился еще на 20%. Гости стали предпочитать более дешевые номера. Рост (на 6%) продемонстрировал только сегмент "люкс", несмотря на отсутствие иностранных путешественников. В среднем за девять месяцев с начала года средний тариф снизился на 9%, сильнее всего упали цены в среднем сегменте — на 21%.

Доходность на номер в первом квартале снизилась на 15,5%, во втором — на 87% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в третьем — на 64%. Средний показатель за девять месяцев — падение на 58%. При этом в абсолютных показателях доходность на номер выросла: если в апреле она составляла 500 рублей, то в сентябре — более 3,1 тыс. рублей.

По прогнозам CBRE, результаты 2020 года будут беспрецедентно низкими.

"Деловой поток начал постепенно восстанавливаться, но текущая ситуация неопределенности на рынке не позволяет прогнозировать быстрое возвращение к докризисным показателям", — отметила директор компании Татьяна Белова.

Ранее эксперты заявляли, что в Москве есть потенциал для удвоения числа номеров в гостиницах современного уровня.