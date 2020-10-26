Он подчеркнул, что круизы на Северный Полюс – визитная карточка России на мировой арене, так как только российские ледоколы могут достигать Полюса в установленное время. На обычных судах, по словам эксперта, гарантировать выполнение круиза в срок невозможно.

"В год осуществляется от 3 до 5 рейсов на Северный Полюс, загрузка атомохода – порядка 130. То есть, 600-700 человек в год могут достичь Северного Полюса. Этим летом круизов не было, все было отменено", — рассказал Савельев на пресс-конференции, посвященной передаче "Атомфлоту" нового, самого мощного в мире атомного ледокола "Арктика".

Как пояснил Савельев, круизы выполняются только летом, когда в Арктике полярный день и светит солнце. Традиционно большинство пассажиров – граждане зарубежных стран.

"Мы надеемся, что границы будут открыты, и иностранные граждане снова смогут прилетать в Мурманск и совершать уникальные путешествия. Большая часть пассажиров – иностранные граждане. Но если 15 лет назад доля российских путешественников была ниже 1%, то по нынешнему году – уже 10-12% российских граждан, которые могут себе позволить такие путешествия", — добавил он.

Круизы на Северный полюс "Атомфлот" начал выполнять в 1990 году. Тогда этот вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". После ввода в эксплуатацию атомного ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту. В 2020 году должны были состояться три круиза, но они были отменены из-за эпидемии коронавируса и закрытых границ.