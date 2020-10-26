"Бухта Poole в заливе Ла-Манш – место консервации многих круизных лайнеров, которые перестали перевозить туристов в пандемию. Теперь за ними можно не только наблюдать с берега, но и подплыть с экскурсией максимально близко", — пишет портал.



Как отмечается, водные прогулки для всех желающих организовал англичанин Пол Дерхэм, бывший капитан круизного лайнера Aurora. Сейчас он владеет паромом Josephine, на котором и катает туристов.



"Идея оказалась очень востребованной – места на первые два круиза к пришвартованным лайнерам раскупили за считанные часы. Билет стоит $25 с человека", — пишет портал.



Тур включает неспешную прогулку вокруг лайнеров Allure, Aurora, Queen Mary 2, судов компании Royal Caribbean и других.



Пандемия сильно ударила по круизным компаниям. Лайнеры, некоторые из которых вмещают 7000 пассажиров, что в пять раз больше, чем "Титаник", законсервированы в портах до окончания кризиса. В целом потери туриндустрии из-за COVID-19 составляют около $1 млрд в месяц.