"Показатели международного аэропорта Сочи в сентябре текущего года продолжили положительную тенденцию роста, начатую с момента выхода из режима карантина в начале летнего периода. Так, пассажиропоток в первом месяце осени составил 1,093 млн человек. Это на 40% больше, чем в том же месяце прошлого года, и почти столько же, сколько было в августе — пик отдыха на курорте", — говорится в сообщении.

Аэропорт отмечает, что ввиду большого количества пассажиров в бархатный сезон аэропорту удается уверенно сокращать накопленный разрыв с показателями прошлого года, постепенно преодолевая кризисные последствия пандемии.

Вместе с тем, за 9 месяцев 2020 года пассажиропоток сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,9 млн человек.

Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 4,82 млн пассажиров (снижение на 8%), на международных — 72,25 тыс. человек (с марта осуществляются только вывозные рейсы). Наиболее популярными внутренними маршрутам стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань.