"В соответствии с принятыми правительством антикризисными мерами, въезд в Чехию иностранных граждан в целях туризма или посещения друзей запрещен", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве уточнили, что сейчас в Чехию разрешены деловые и медицинские поездки, а также визиты по семейным обстоятельствам.



Как отмечает чешский портал Expats, ограничительные меры предположительно продлятся до отмены режима ЧС 3 ноября. До этой даты закрыты музеи, галереи, рестораны, клубы, пабы, магазины.



"Сейчас границы Чехии по-прежнему открыты для перемещений внутри ЕС, пограничного контроля нет. Тем не менее, прибывающие самолетом туристы могут столкнуться с проблемами, если их спросят о цели визита. Отели путешественников не принимают", — пишет портал.

Граница между Россией и Чехией закрыта с начала пандемии, однако авиакомпания Czech Airlines 4 октября выполняет рейсы по маршруту из Москвы в Прагу с частотой два раза в неделю.