С 25 октября международный аэропорт Сочи начал работу по новому расписанию осенне-зимнего периода навигации. Рейсы будут выполнять 22 авиакомпании по 36 направлениям. Изменения коснутся программы перелетов большинства авиакомпаний, отмечается в сообщении.

Так, авиакомпания Nordwind приступит к расширению маршрутной сети из Сочи и увеличит количество рейсов по ряду направлений. Помимо ежедневных рейсов в Москву, будут осуществляться перевозки в Воронеж, Казань, Калининград, Кемерово, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сургут и Уфу. При этом авиакомпания откроет новые направления из Сочи — в Волгоград, Саратов и Тюмень.

Кроме того, авиакомпания "Азимут" запустит рейсы в Ярославль, авиакомпания "Икар" — в Воронеж, Волгоград, Москву, Нижнекамск, Саратов и Ульяновск. UTair откроет рейсы в Грозный, Махачкалу, Ростов-на-Дону и Ставрополь, которые ранее выполнялись в летнем сезоне.

В сравнении с зимним расписанием прошлого года наблюдается сокращение количества направлений, по которым осуществляются перелеты из аэропорта Сочи, это связано с отменой рейсов по международным направлениям.