"Весной мы одними из первых дали возможность туристам перенести туры без потери денег. Сейчас одна из акций, которую мы предлагаем – это 1% оплаты при бронировании туров по временно закрытым направлениям. Аннулировать поездку можно без штрафов в течение всей акции, а также еще 3 дня после открытия направления нами. Туры по раннему бронированию тоже можно купить в рамках акции", — рассказал он конференции для турагентств Thank You Party, организованной туроператорами Coral Travel и Sunmar в турецком Белеке.

Как отметил Тезяев, если во время поездки туристы попадут на карантин, то туроператор возьмет на себя расходы по размещению, обеспечению обратными билетами и трансферу. "Если что-то вдруг пойдет не так, направление будет закрыто, не откроется или вдруг будут закрыты вылеты из России, то мы вернем деньги за забронированный тур. Не будет депозитов, ваучеров, мы просто вернем деньги", — подчеркнул он.

Гендиректор Coral Travel Эрджюмент Юналан подчеркнул, что туристическая отрасль в этом году переживает очень тяжелые времена. "Мы с вами в этом году столкнулись с множеством проблем. Коронавирус, экономические сложности, закрытие границ, — все это ударило по нашему бизнесу. Мы остались без продаж на четыре месяца. Но не остановились и постарались максимально использовать время кризиса в свою пользу — занимались обучением, реструктуризацией отделов, улучшением рабочих процессов", — сообщил он, обращаясь к партнерам.

По словам Юналана, компания сделала большие вложения в IT-технологии, создав новый b2c-сайт, запустив CRM-систему и мобильное приложение для туристов. В скором времени будет запущен и новый btb-сайт для турагентств.

Топ-менеджер подчеркнул, что не ожидает открытия новых направлений предстоящей зимой. И добавил, что акцию бронирования туров за 1% и полного возврата денег туроператор предлагает в качестве антикризисной меры.

Туроператоры Coral Travel и Sunmar входят в холдинг OTI Holding, один из крупнейших в сфере туризма Турции.

Туристская отрасль во всем мире стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса. В первом полугодии 2020 года число поездок россиян за рубеж сократилось на 62%. В августе и сентябре туризм начал восстанавливаться, но сейчас продажам мешает вторая волна инфекции.