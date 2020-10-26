На прошлой неделе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что ряд туроператоров готовят предложения либо уже отправляют туристов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх на стыковочных рейсах через Стамбул или Анталью. Объективно этот вариант для туристов удобнее, чем лететь до Каира, а затем около пяти часов добираться на автобусах до курортов.



Об открытии продаж в частности сообщили туроператоры PAC Group и Pegas Touristik. Первый рейс "Пегаса" из РФ через Анталью в Хургаде ждали 29 октября, на нем должны были прилететь 220 туристов.



Тем не менее, 22 октября со ссылкой на указ Владимира Путина в Ростуризме напомнили, что продажа туров с транзитным перелетом в аэропорты курортов Египта запрещена. Допустимы к реализации только туры с перелетом до Каира, а дальнейшее перемещение туристов должно осуществляться наземным транспортом. За нарушение правил туроператоры и турагенты несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность

В понедельник в Pegas Touristik и PAC Group сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что от реализации туров в Египет отказались – как на стыковочных рейсах, так и с перелетами до Каира. Возможность отправиться на египетские курорты через Каир по-прежнему есть у клиентов TEZ Tour.



Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом. Рейсы в Каир осуществляются трижды в неделю. При въезде россиянам нужна справка об отсутствии COVID-19.



Прямое авиасообщение с курортами страны отсутствует с 2015 года, когда произошел взрыв российского самолета над Синайским полуостровом. До тех пор Египет был одним из самых популярных направлений поездок россиян, ежегодно его посещали более 2 млн туристов из России. Отсутствие авиасообщения с курортами Египта власти РФ объясняют соображениями безопасности.