"В этом году среднемесячная температура октября самая высокая за последние 10 лет", — сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в понедельник.

При этом он отметил, что аномальные температуры отмечаются по всей стране — от Мурманска до Ростова-на-Дону, в среднем, температура воздуха выше нормы на 4 градуса.

"На Черноморском побережье температура выше нормы на 6 градусов. Температура +26 продержится в Сочи до 31 октября включительно", — сказал Цыганков.

По его словам, аномальная температура может быть связана как с парниковым эффектом, так и с изменением наклона Земли к Солнцу.

"В настоящее время в горах поселка Красная Поляна фактическая погода на высоте более 3 тыс. метров — плюс 2 градуса. В ближайшее время снега в Красной Поляне мы не увидим", — сказал Цыганков.

В свою очередь, директор одного из пляжей Сочи сообщил агентству, что в настоящее время пляжи курорта загружены почти на 100%.

"Отдыхающих много, вода в море +21. Туристы продолжают купаться и загорать", — подчеркнул собеседник агентства.

Между тем в департаменте курортов и туризма "Интерфаксу" сообщили, что загрузка мест размещения в Сочи в октябре составила порядка 80%. Итоги октября подведут позже.

"За сентябрь текущего года Сочи посетило 975,9 тыс. гостей, что составляет 119% от показателя прошлого года за аналогичный период", — подчеркнули в департаменте.