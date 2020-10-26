"В Мурманске планируется создать культурно-деловой центр "Новый Мурманск". "Новый Мурманск", расположенный на территории городского порта, станет центром притяжения для мурманчан, туристов и предпринимателей. На его территории могут появиться объекты делового, культурного и гастрономического туризма", — говорится в сообщении.

Городские и областные власти планируют преобразовать центр города: на территории порта создать кластер с деловой, туристической и гастрономической инфраструктурой, построить безбарьерный пешеходный мост между центром и деловым районом, объединить железнодорожный, морской и автовокзалы в единый транспортно-пересадочный узел и др.

"Речь идет о значительном преображении центральной части города, с появлением крытого перехода от железнодорожного вокзала к морскому и конгресс-центра с концертным залом и набережной на месте закрытого судоремонтного завода Морского флота", — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На первом этапе работы над мастер-планом будут предложены несколько сценариев развития территории. После выбора лучшего с участием всех заинтересованных сторон на его основе будет разработан мастер-план с указанием инвестиционных, пространственных и социокультурных параметров развития каждой территории.

Работы по подготовке Стратегии развития территории Мурманского порта уже начались, документ планируют представить весной 2021 года.