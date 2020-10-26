"Зимний сезон в Сочи откроется 1 ноября. Мы уже видим устойчивый спрос: бронь во многих отелях превысила 50%, а в некоторых — 90%", — сказал Копайгородский.

Он отметил, что всем службам курорта необходимо ответственно подойти к вопросу подготовки инфраструктуры, в частности, техники для уборки снега и наледи на дорогах и тротуарах.

"Необходимо проконтролировать готовность всех транспортных узлов к приему туристов и возобновить работу оперативного штаба в горной местности", — подчеркнул градоначальник.

Также в ходе совещания глава Сочи уделил особое внимание реализации на территории муниципалитета госпрограмм, предусматривающих финансирование из регионального и федерального бюджетов на развитие социальной сферы и городской среды.