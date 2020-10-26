"В сравнении с прошлогодними показателями турпоток в Кабардино-Балкарию в третьем квартале удвоился со 118 до 242 тыс. человек. По итогам 9 месяцев общее количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, составило 386,5 тыс. человек, что на 19,8% меньше, чем в 2019 году", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Приэльбрусье для отдыха выбрали почти 300 тыс. туристов, что на 84 тыс. меньше показателя 2019 года. Аналогичное снижение наблюдается и по отдыхающим в санаториях – на оздоровление в регион приехали 17 тыс. человек.

Как считает министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, "цифры по третьему кварталу обнадеживают, однако этого недостаточно, чтобы восполнить урон, нанесенный коронавирусом за время самоизоляции".

Министерство также сообщает, что в регионе выросло число мест в круглогодичных и сезонных объектах размещения, их стало на 400 больше.

"Теперь туристско-рекреационный комплекс КБР может единовременно принять 15950 туристов и отдыхающих. Начали функционировать больше десятка средств размещения, в числе которых хостел "Бурка", отель Crocus, мини-гостиница "Шале Мухтар", эко-отель MoonHouse и другие в Эльбрусском районе, гостиница "Очаг" в Майском районе и гостевой дом "Арбат Нальчик отель" в Нальчике. Основная часть новых объектов индустрии гостеприимства (90%) – это малые коллективные средства размещения с номерным фондом до 50 койко-мест", — уточняет ведомство.