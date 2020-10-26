"Насколько мне известно, дополнительным соглашением контракт продлен до 25 ноября, но может быть еще раз продлен", — сказал Щур.

По его словам, перенос срока завершения работ связан "в том числе с пандемией" коронавируса.

При этом пресс-служба министерства культуры Крыма в пятницу сообщила, что Ласточкино гнездо откроется "в самое ближайшее время".

Как сообщалось, администрация дворца ограничила его посещение из-за реконструкции в августе 2019 года. Планировалось, что работы на объекте культурного наследия федерального значения будут выполнены до конца сентября 2020 года.

Согласно данным на сайте госзакупок, противоаварийные работы, ремонт замка, его оборудование обошлись в 79 млн рублей. Источником финансирования являются субсидии Крыму из бюджета страны в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова. Контракт заключен с ООО "Дизайн" (Чувашия).

Работы выполняются без изменения архитектурных особенностей здания. Должны быть отреставрированы цокольные части входной зоны и башни, башенные зубцы, исторические бетонные декоративные элементы фасада, ограждения террасы, декор флюгера, каминная труба.

Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале. Свой вид дворец получил благодаря барону Штейнгелю. Он решил оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья.

Фасады дворца были частично изменены при реконструкции в 1968-1980 годах, когда заново отстроили шпили башни, сама башня стала выше.