"Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемой в хищении денежных средств в особо крупном размере у 83 потерпевших", — говорится в сообщении.



Как отмечается, 39-летняя жительница Хабаровска с августа 2018 по октябрь 2019 года получала деньги от туристов на оплату авиабилетов и проживания в отеле, но не использовала их по назначению. Сумма ущерба превысила 15 млн рублей.



"Обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет", — сообщает прокуратура.