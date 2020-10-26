"Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемой в хищении денежных средств в особо крупном размере у 83 потерпевших", — говорится в сообщении.
Как отмечается, 39-летняя жительница Хабаровска с августа 2018 по октябрь 2019 года получала деньги от туристов на оплату авиабилетов и проживания в отеле, но не использовала их по назначению. Сумма ущерба превысила 15 млн рублей.
"Обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет", — сообщает прокуратура.
Сегодня в 11:55
Главу турфирмы в Хабаровске обвинили в хищении у клиентов более 15 млн рублей
МОСКВА. 26 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Руководительнице турфирмы в Хабаровске грозит до десяти лет лишения свободы за хищение у клиентов более 15 млн рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемой в хищении денежных средств в особо крупном размере у 83 потерпевших", — говорится в сообщении.