"После создания такой местности на ней началась застройка и вырубка лесов. Неправомерные действия муниципалитета на государственной земле создали условия для передачи в частные владения уникальных природных участков. Для защиты Байкала прокуратура инициировала множество судебных споров о возврате территорий государству", — уточнили в прокуратуре.

Верховный суд Бурятии признал документы об образовании местности "Северо-Байкальская" недействующими. Как следствие, запрещено изменение природного ландшафта, застройка и ведение любой деятельности, которая была предусмотрена при создании рекреационной зоны.

Рекреационная местность была создана на федеральных землях еще в 2004 году по инициативе органов местного самоуправления. Ее общая площадь составила свыше 82 тыс. га. В территорию вошли федеральные леса Байкальского и Верхне-Заимского лесничеств, акватория озера Байкал, Слюдянские озера, источник "Хакусы", а также ряд территорий, которые представляют особую природную ценность. Это "Берег бурых медведей", "Серебряная падь", "Сеногда", "Онокачан", "Остров Ярки", "Горячий берег" и ряд других.