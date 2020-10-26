"30 и 31 октября на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании можно будет купить билеты в Танзанию за 9999 рублей. Обратный рейс в Москву также будет стоить 9999 рублей. Количество билетов со скидкой ограничено", — сообщили в пресс-службе.



UTair будет выполнять регулярный рейс из Москвы на Занзибар раз в 10 дней, но в новогодние праздники число рейсов может быть увеличено. Полетная программа продлится с 27 ноября (первый вылет из Москвы) до 24 марта (последний вылет с Занзибара).



Сейчас UTair – единственный регулярный перевозчик на маршруте.



"Открытых международных направлений сейчас мало, а люди хотят отдыхать в теплых странах. Мы это понимаем, поэтому установили минимальные цены на маршрут, скидка составит более 60% от обычной цены. На Танзанию мы видим высокий спрос", — цитирует пресс-служба президента авиакомпании Павла Пермякова.



Ранее туроператоры сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" о расширении полетных программ в Танзанию в связи с устойчивым спросом на направление.