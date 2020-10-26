Паровоз восстановили до первозданного вида в депо города Троицк Челябинской области. Были заменены обшивка котла, паровая машина, топка и внутренняя обшивка будки машиниста. В действующее состояние также приведены паровые и дымогарные трубы, топочный свод, электропроводка и другие узлы, обеспечивающие работу от угля и пара. Восстановленный паровоз уже прибыл на КБЖД.

"До ремонта паровоз более 30 лет простоял в качестве памятника у локомотивного депо в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Паровоз П36-0107 будет участвовать в перевозке пассажиров ретро-туров по Кругобайкальской железной дороге", — говорится в сообщении.

В настоящее время ретро-туры на КБЖД осуществляются на локомотивах серии Л.

"Но они разработаны для перевозки грузов, а прибывший был создан именно для пассажирских перевозок. В исправном состоянии таких паровозов в стране всего девять", — отмечено в пресс-релизе.

Паровоз П36-0107 построен в 1955 году на Коломенском заводе (г. Коломна, Московская область). В этом же году приписан к депо Мелитополь Сталинской железной дороги. Затем передан в депо Нижнеудинск ВСЖД, но с 1958 года работал в депо Улан-Удэ, обслуживал пассажирское движение. Списан в 1983 году, и в 1986 году установлен как памятник у депо Иркутск-Сортировочный к 300-летию Иркутска.

Локомотив длиной 16,7 м и массой 120,4 т. Конструктивная скорость составляет 125 км/ч, мощность — 3077 л.с., диаметр движущих колес — 1,8 м, объем баков для воды — 45,6 куб. м, запас топлива — 23,5 т.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 год. Длина дороги — 85 км. Сейчас КБЖД используется для туристических целей.