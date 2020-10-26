Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего разрешение несколько раз было пролонгировано. Согласно последнему распоряжению властей, россияне могут въезжать в страну до 8 ноября.



Квота на 500 человек в неделю при этом сохраняется. Также для въезда гражданам РФ требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. По прибытии может быть проведено выборочное тестирование. Въезд в Грецию возможен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.



Тем не менее, из России в Грецию по-прежнему нет прямых рейсов, поэтому поездки в эту страну не пользуются популярностью. Туроператоры неоднократно заявляли, что очень ждут открытия направления и не видят к этому объективных препятствий. Решение о возобновлении авиасообщения сейчас за РФ, поскольку Греция со своей стороны давно заявила о готовности принимать россиян.

В прошлом году в Греции отдохнули около миллиона российских путешественников.