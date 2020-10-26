Первоначально мера будет действовать на протяжении 15 дней, однако, если парламент страны поддержит предложение правительства, то этот режим может быть продлен на полгода.

Режимом чрезвычайного положения, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00, вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Исключение действительно лишь для Канарских островов — это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тыс. пациентов скончались.