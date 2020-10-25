"По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн. 789 тыс. руб.", — говорится в сообщении.

В общей сложности столичный Роспотребнадзор отправил в районные суды административные материалы в отношении 1 095 человек, совершивших такое правонарушение. Остальные дела еще находятся на рассмотрении.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны внести результаты своих тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно пройти в пунктах тестирования в аэропортах и в московских поликлиниках.

По данным столичного Роспотребнадзора, более 2% граждан, возвращающихся из-за границы, не вносят результаты тестирования в ЕПГУ в течение трех дней после прилета. Московский Роспотребнадзор направил не выполняющим это требование гражданам 2 313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1 638 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб.