«Сейчас мы наблюдаем рост спроса на размещение в гостиницах курорта на 30% и увеличение глубины продаж, относительно прошлого года», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе Курорта Красная Поляна.

В компании добавили, что размещение на курорте в период новогодних праздников уже почти полностью распродано. Наибольшей популярностью пользуются премиальные отели – Rixos, Marriott и другие.

Рост спроса не только на размещение, но и на ски-пассы отметили и на соседнем горнолыжном курорте «Роза Хутор», последних там продано на 14% больше, чем в прошлом году.

«В отелях — динамическое ценообразование, а на ски-пассы действуют скидки на ранние продажи до конца ноября. Поэтому чем дальше, тем цены будут выше, сейчас можно ощутимо сэкономить», — пояснил исполнительный директор курорта Юрий Колобов.

По его словам, на все предложения курорта действует гарантия возврата или переноса дат, если власти примут решение о закрытии региона из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Туроператоры также заметили рост спроса на горнолыжные курорты Красной поляны. По их данным. он вырос вдвое.

«Горнолыжные курорты Сочи может ждать ажиотажный спрос. Альтернативы Красной Поляне с таким же сервисом и качеством трасс в России нет. К тому же в этом сезоне на направление ставятся чартеры. Поэтому там вполне возможен дефицит мест», — считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По этой же причине, по мнению туроператоров, заметного перераспределения аудитории между российскими горнолыжными курортами не произойдет.

«Региональные курорты, такие как Шерегеш, Архыз – это большая местная история, туда, как правило, едут кататься из соседних областей и краев. Кроме того, там ограниченная пропускная способность подъемников, небольшой гостиничный фонд, отсутствует разнообразие après-ski», — пояснили в АТОР.

Красная Поляна — поселок в горах Кавказа, в 40 км от Сочи.