Турецкий гражданин, 27-летний Орхан Каплан, в мае арендовал отель Olimpos в районе Кумлуджа в Анталье на пять месяцев. Отель принадлежит гражданину России, имя которого не называется. В октябре Каплан попросил владельца отеля продлить контракт, поскольку из-за коронавируса сезон прошел ни очень успешно. Однако россиянин отказался и потребовал немедленно освободить объект, так как туда планируют приехать его собственные гости.

Каплан, по его словам, сказал, что это невозможно: в отеле отдыхали туристы, и нужно 15 дней на то, чтобы они завершили отдых и выехали. Кроме того, должны приехать новые гости. «В ответ россиянин потребовал выполнить его требование, пригрозив, что в ином случае «он будет разговаривать на понятном языке», — рассказад Каплан.

На следующий день, 21 октября, когда гости ели завтрак в ресторане, на отель напала группа из 15 человек, говоривших по-русски. Трое из них схватили Каплана, связали его руки за спиной и начали бить. Когда изумленные туристы хотели вмешаться, участники нападения напали и на них, требуя немедленно покинуть отель. После этого Каплана перенесли в свободную комнату, где избивали примерно полчаса. По его словам, напавшие кричали, что они «русская мафия».

Один из участников группы забрал из сейфа отеля 1200 лир.

По данным газеты, один из туристов отправился в полицию и сообщил об инциденте. Прибывшие жандармы освободили Каплана, его отправили в больницу. Нападавших забрали в полицейский участок и после дачи показаний отпустили. Каплан подал жалобу в полицию, персонал гостиницы и туристы также дали показания, ведется следствие.

Нападение русской группы снял на видео один из туристов.