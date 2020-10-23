Выручка упала на 47%, до 9,7 млрд руб.

На фоне COVID-кризиса авиаперевозок пассажиропоток "Домодедово" в I полугодии рухнул на 49%, до 6,5 млн человек.

Соотношение чистый долг/EBITDA группы на конец полугодия составляло 5,43х, на конец прошлого года оно было на уровне 3,88х, следует из отчетности.

В обращении находятся два выпуска долларовых евробондов "Домодедово": на $350 млн с погашением в ноябре 2021 года и бумаги на $300 млн с погашением в 2023 году. Текущая ковенанта по чистый долг/EBITDA — до 4х.

"До отчетной даты группа получила вейверы от своих кредиторов с подтверждением соответствия ковенанта чистый долг/EBITDA на конец 30 июня 2020 года условиям договоров", — сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".